МВФ продолжит консультации с Украиной по вопросу дальнейшего сотрудничества

Международный валютный фонд продолжит технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества, говорится в заявлении миссии МВФ в Украине.

«Технические консультации между правительством и экспертами Фонда продолжатся и в дальнейшем, с целью разработки достаточно амбициозного пакета мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной», - говорится в заявлении.

Миссия подчеркивает необходимость обеспечить существенный прогресс по всем направлениям экономической политики, в том числе принять меры по обеспечению гибкого валютного курса, укреплению финансового сектора, консолидации фискальной ситуации, повышению внутренних тарифов на энергоресурсы, улучшению бизнес-климата и поддержке экономического роста. В то же время, по оценкам МВФ, экономика Украины демонстрирует признаки улучшения.

В отношении растущей бюджетной задолженности по возмещению НДС, которая должна быть оформлена финансовыми векселями, в заявлении указано следующее: «Миссия приветствует поставленную властью цель погасить эту задолженность, однако рекомендует делать это традиционными методами, поскольку использование векселей подорвет фискальные показатели в последующие годы».

Относительно фискальной консолидации для сокращения потребностей госбюджета в финансировании, МВФ предлагает ограничить фонд заработной платы и численность занятых в бюджетном секторе, а также сократить субсидии и расходы на закупку товаров и услуг. «Снижение ставок налогообложения должно быть отсрочено до тех пор, пока дефицит бюджета не сократится до стабильно приемлемого уровня», - говорится в заявлении миссии.

Как сообщается, группа экспертов МВФ под руководством Николая Георгиева в рамках миссии встречалась с премьер-министром Николаем Азаровым, первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым, главой Нацбанка Игорем Соркиным, министром финансов Юрием Колобовым, министром доходов и сборов Александром Клименко, министром экономического развития и торговли Игорем Прасоловым, народными депутатами Украины, представителями частного бизнеса и общественных организаций.

«Власти страны разрабатывают пакет предложений по экономической политике, направленный на корректировку внешнеэкономических дисбалансов и активизацию экономического роста», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Украину прибыла миссия МВФ для переговоров с властями и проведения постпрограммного мониторинга. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.