Миндоходов активизирует работу с американским бизнесом в Украине

Министерство доходов и сборов Украины внимательно относится к деятельности американских компаний, работающих на украинском рынке, и готово активизировать сотрудничество с американским бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джеффри Пайеттом.

«Между Миндоходов и посольством США идет тесное, продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно не только продолжится, но и выйдет на качественно новый уровень, - сказал Клименко. - Миндоходов внимательно относится к работе американских компаний, которых в Украине насчитывается более 2200».

Министр также отметил тесные отношения министерства с Американской торговой палатой и поблагодарил руководство АТП за активную позицию при формировании повестки дня реформ налоговой и таможенной политики. В качестве примера успешного сотрудничества он привел практику применения в Украине контроля за трансфертным ценообразованием.

Не менее знаковым является приведение работы налоговой и таможенных сфер к стандартам ЕС. Клименко отметил, что Украина ведет активный диалог по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, и это станет позитивным сигналом для инвесторов, в том числе американских, которые увидят привлекательность Украины как надежного партнера.

«Вместе с тем, подписание Соглашения не станет точкой отсчета по имплементации реформ. Правительство уже сделало немало на пути реформирования чувствительных для бизнеса секторов экономики. Мне приятно слышать о достижениях в налоговой и таможенной сферах. В частности, о существенном сокращении времени на оформление отчетности. Это положительная тенденция, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - сказал министр.

При этом, по словам Клименко, процесс реформ предусматривает не только принятие правильных законов, но и четкую их имплементацию, а также активное участие в международных процессах. «Украина не интроверт. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с международными институтами», - сказал он.

Глава Миндоходов напомнил, что Украина стала членом Глобального форума по вопросам налоговой прозрачности (OECD) и намерена присоединиться к другим международным организациям, работающим в сфере налоговой и таможенной политики, в частности с профильными службами США.

«Буквально несколько часов назад мы провели дискуссию с экспертами, в том числе американскими, по вопросам борьбы с коррупцией. У нас есть четкое понимание того, что надо делать в этом вопросе», - сказал Клименко.

В свою очередь, посол США отметил позитивную динамику развития Украины в сфере налоговой и таможенной политики и выразил готовность оказать партнерскую поддержку дальнейшему развитию нашей страны в этих сферах.

«Я приехал в Украину в тот момент, когда мы стали активнее работать над повесткой дня наших отношений. Мы отмечаем успех Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, но нужно еще многое сделать. И в этой связи мне приятно слышать о том, что Миндоходов готово продолжать работу. В лице США вы получите достойного партнера», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в пятерку ведущих стран мира, показавших наиболее яркие успехи в сфере реформирования системы государственного управления экономикой и упрощения ведения бизнеса, улучшив свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112-го места, хотя еще годом ранее Украина занимала 137-е место.

Кроме того, ранее Миндоходов сообщило, что Украина стала 121-м членом Глобального форума по обмену налоговой информацией (OECD). Страна, которая присоединяется к этой организации, принимает на себя обязательства по внедрению соответствующих стандартов прозрачности, автоматического обмена информацией с другими участниками Глобального форума, а также соглашается на экспертную оценку внутренней налоговой среды специалистами OECD.