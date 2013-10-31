На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В четверг, 31 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1865/8,1910 грн/долл. по сравнению с 8,1835/8,1870 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1685/11,1785 грн/евро с 11,2030/11,2115 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2551/0,2556 грн/рубль с 0,2552/0,2557 на 12:00. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0900 (+0,0955).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3704/1,3706, а к 15:00 упали до 1,3646/1,3648.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1870/8,1890 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,2570/11,2635 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2557/0,2562 грн/рубль.