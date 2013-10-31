У Минфина есть три сценария бюджетного плана на 2014 год

Министерство финансов Украины рассматривает три сценария бюджетного плана на 2014 год, при которых дефицит госбюджета может составить 2%, 2,8% и 3,5%, сообщила сегодня журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук в ходе конференции.

“Размер дефицита - как раз та политика, которую мы сейчас утверждаем. Она должна быть консенсусной с точки зрения всех участников, которые вовлечены в этот процесс. Мы рассматриваем сценарии бюджета с дефицитом 2%, 2,8% и 3,5%”, - сказала она.

По словам Пахачук, министерство будет стремиться сформировать чрезвычайно консервативный и реалистичный бюджет, который будет предоставлен правительству до 15 ноября.

“Такой бюджет, который будет фактически исходить из бюджетирования по доходам и расходам, с увеличением на дефицит, о котором мы договоримся вместе, приняв решение о финансировании на следующий год”, - сказала она.

Пахачук также сообщила, что в следующем году министерство планирует привлечь 3,5 млрд долл. на внутреннем рынке и 4 млрд долл. на внешнем рынке.

“Внешние рынки на сегодня непростые для Украины, потому что цена на 5-летние бумаги составляет 10% и 9,2% на 10-летние бумаги. Мы ищем другие источники заимствования для Украины”, - подчеркнула она, добавив, что уже подписаны соглашения с международными финансовыми организациями, которые позволяют рассчитывать на выборку в 2014 году средств в размере 1-1,4 млрд евро, также итогом переговоров с Китаем может стать привлечение в следующем году 0,5-1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, на брифинге 29 октября Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проект бюджета на 2014 будет подан в Верховную Раду в конце ноября.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

Первоначальный проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», предусматривал на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.