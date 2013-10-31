Американцы лишили Грецию статуса развитой страны

Американское агентство S&P Dow Jones Indices, занимающееся расчетом фондовых индексов по всему миру, перевело греческий фондовый рынок из категории «развитые» в «развивающиеся». Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Guardian. В качестве причин такого решения были названы три: отставание финансового рынка страны от других развитых, кардинальное уменьшение его объема в последние несколько лет, а также низкий уровень доступности для инвесторов.

Несколько месяцев назад аналогичным образом поступило другое ведущее мировое агентство индексов — MSCI. При этом было отмечено, что современное состояние экономики страны не соответствует критериям, которые предъявляют к развитым рынкам. В MSCI обратили внимание на высокую долговую нагрузку страны, стагнацию экономики и трудности с привлечением капитала.

Эти же обстоятельства могут являться и конечной причиной для снижения статуса со стороны S&P Dow Jones Indices. Фондовый рынок Греции за последние несколько лет сократился как по объемам торгов, так и по стоимости основных акций в несколько раз. В свою очередь, слабые показатели рынка были вызваны продолжающейся экономической депрессией.

С 2008 года объем ВВП страны сократился более чем на четверть, причем спад ожидается и в текущем году. Лишь в 2014 году прогнозируется небольшой рост. Кроме того, инвесторы не ожидают быстрого восстановительного подъема, который происходит после наиболее тяжелых кризисов.

Греческая экономика и финансовый сектор понесли тяжелые потери после начала долгового кризиса в Европе. Греческие государственные обязательства оказались практически неликвидными, вследствие чего правительство остановилось в шаге от дефолта. Формально Греции удалось сохранить статус финансово состоятельного государства, но это оказалось возможно лишь благодаря масштабной помощи Евросоюза и МВФ, а также реструктуризации долгов на 100 с лишним миллиардов долларов. Несмотря на этого, греческий госдолг до сих пор превышает 130 процентов ВВП.