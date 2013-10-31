Азаров проследит за тем, чтоб налоги платили по месту ведения бизнеса

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову до 2 декабря 2013 года принять “исчерпывающие меры по уплате субъектами ведения хозяйства налогов и сборов по фактическому месту ведения ими хозяйственной деятельности”.

Поручение, данное по итогам заседания Совета регионов 16 октября 2013 года с целью обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов, размещено на сайте главы государства.

Кроме того, документом предусматривается осуществление анализа соотношения мест регистрации субъектов ведения хозяйства как налогоплательщиков и фактических мест ведения ими хозяйственной деятельности, негативных последствий случаев, когда места регистрации и места ведения хозяйственной деятельности не совпадают, и подготовка по результатам анализа предложений по минимизации таких негативных последствий для местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-сентябре 2013 года по результатам проверок выявили и привлекли к налогообложению 9 тыс. нелегальных работников и доначислили 3 млн грн налогов на доходы физических лиц предприятиям-нарушителям трудовой дисциплины