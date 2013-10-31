Предлагать снижение ставок по банковским кредитам должно правительство - эксперт

Предложения по снижению процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса должны исходить от правительства, а не от Национального банка или коммерческих банков, прокомментировал в интервью УНИАН член набсовета Национального банка Украины Роман Шпек.

«Предложения по снижению ставок должны исходить от правительства, а не от Нацбанка или коммерческих банков», - прокомментировал он поручение премьер-министра Николая Азарова о необходимости снижения стоимости кредитов для бизнеса. По его словам, если правительство будет продавать ОВГЗ под 5%, то ставки по депозитам будут падать, что позволит выдавать кредиты дешевле. «Но Минфин вместо этого занимает огромные средства под 14,3%», - добавил он.

Банкир отметил, что порядка 40% предприятий в Украине убыточные, и такой заемщик заведомо проблемный. «Он закредитован, и его активы уже заложены в других банках. Поэтому банк формирует резерв до 100% кредита, что отражается на его стоимости», - пояснил Шпек. Он придерживается мнения, что убыточных предприятий не должно быть, и необходимо применять механизм банкротства и смены собственников.

Шпек обратил внимание, что для снижения стоимости кредитов надо учитывать состояние банковской системы. «У нас много банков, принадлежащих той или иной промышленно-финансовой группе и выполняющих функции «финансового отдела» своей группы», - пояснил он. Как отметил банкир, банки должны заниматься банковским бизнесом, и консолидация банковской системы будет ускоряться.

Также среди проблем, ограничивающих возможности банков по снижению стоимости кредитов, банкир выделил неоднозначные трактования законодательства по продаже проблемных долгов, недостаточную защиту прав кредитора, проблемы в судебной и исполнительной системе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства 23 октября назвал недостаточным уровень кредитования украинской экономики. Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования, в том числе по механизмам удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых. Эксперты называют поручение правительства по снижению ставок по кредитам для бизнеса до 14% годовых к концу года невыполнимым.

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