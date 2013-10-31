Дефицит госбюджета вырос в 1,4 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-сентябрь текущего года составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 21,262 млрд грн. Общий фонд госбюджета за этот период выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года в 22,114 млрд грн, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

За девять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 250,743 млрд грн, что на 4,414 млрд грн, или 1,79% больше показателя за аналогичный период 2012 года в 246,330 млрд грн. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 325,901 млрд грн, что на 793 млн грн или 2,49% больше показателя за январь-сентябрь 2012 года в 317,974 млрд грн. Против января-сентября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре т.г. выросли на 8,172 млрд грн, или на 3,92% - до 216,722 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за девять месяцев 2013 года составили 285,313 млрд грн, что на 6,75%, или 18,050 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года в 267,263 млрд грн. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-сентябрь т.г. составила 359,045 млрд грн, что на 6,94%, или 23,286 млрд грн больше показателя за январь-сентябрь прошлого года в 335,759 млрд грн. Против января-сентября 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета за 9 месяцев т.г. выросли на 10,70%, или 24,740 млрд грн - до 255,916 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.