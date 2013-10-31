Поступления от наружной рекламы пополнили бюджет Киева на 105,3 млн грн

Киев уже выполнил годовой план поступлений от наружной рекламы, по состоянию на конец октября в бюджет города от размещения рекламы перечислено 105,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Александр Пузанов.

При этом плата за пользование местами для наружной рекламы принесла 95,7 млн грн, а реклама на транспорте – 9,6 млн грн.

Годовой плановый объем привлечения средств от размещения наружной рекламы – 92 млн грн. Таким образом, он уже выполнен на 104%. Планируется, что за два месяца 2013 года бюджет столицы получит еще около 20 млн грн.

«Невзирая на намерения в 2013 году повысить тарифы на размещение внешней рекламы, городская власть пошла навстречу операторам рынка, и не сделала этого. Мы также не увеличивали количество носителей. Потому это достижение – результат эффективного использования мест для размещения рекламы и ответственной работы специалистов», – считает Пузанов.

Он подчеркнул, что часть средств была направлена на погашение задолженности перед городским бюджетом, которая возникла в 2009 году. В целом, на протяжении 2013 года на погашение задолженности должно быть направлено 10 млн грн.

Поступления от размещения рекламы на транспорте за 10 месяцев 2013 года уже в 64 раза превышают показатель 2012 года, когда это направление принесло городу лишь 150 тыс. грн.

«Транспорт перестает быть «черной дырой» для городского бюджета. Такого значительного роста поступлений удалось достичь благодаря перезаключению договоров с операторами на более цивилизованных и выгодных для города условиях. Мы провели очень серьезную и кропотливую исковую работу, но результат стоит усилий», – рассказал Пузанов.

По прогнозу, до конца 2013 года от рекламы на транспорте Киев получит еще приблизительно 1 млн грн.

В 2012 году городской бюджет получил от рекламы 96,6 млн грн.