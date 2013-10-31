ВВП Украины в 2013 году вырастет за счет снижения импорта газа — эксперт

ВВП Украины в 2013 году вырастет на 0,6% за счет снижения отрицательного значения показателя «чистого экспорта» вследствие сокращения импорта газа, скаазал в интервью УНИАН советник Президента Украины Роман Шпек.

«По нашим оценкам, небольшой рост ВВП по итогам года возможен, в пределах 0,6%», - прогнозирует Шпек. По его словам, промышленное производство и строительная отрасль по итогам года продемонстрируют спад, в то время как сельское хозяйство покажет небольшой рост.

«Но суть даже не в этом. Есть такой показатель – «чистый экспорт». Если экспорт превышает импорт, то он прибавляется к ВВП, если не превышает – разница отнимается. И в этом году величина, которая отнимается, будет меньше за счет сокращения закупок газа», - пояснил Шпек. По его словам, объемы закупок газа в текущем году будут значительно ниже прошлогодних в результате снижения потребления газа в промышленности и внедрения энергосберегающих технологий.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, EY - 0,3%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings — 0%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.