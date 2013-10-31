Дефицит госбюджета в 2013 году может достичь 5% ВВП - эксперт

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2013 года достигнет 4,7-5% ВВП, сказал в интервью УНИАН советник Президента Украины Роман Шпек.

«Дефицит будет порядка 4,7-5% ВВП. К нему прибавится порядка 2% ВВП дефицита «Нафтогаза» и свыше 1% ВВП дефицита Пенсионного фонда», - прогнозирует эксперт. По его словам, казначейство вместо нормального ритмичного осуществления выплат финансирует кассовые разрывы.

«Нельзя долго жить в условиях длительного дефицита, рано или поздно главные «достижения» — инфляция и курс — «сорвутся». При невзвешенной политике, а она такова, каждые несколько лет происходит вынужденная глубокая девальвация. И эта периодичность у нас исторически сокращается», - добавил он.

В отношении возможного сокращения расходов госбюджета текущего года Шпек отметил, что секвестр - это не то, что возможно сейчас в Украине. «Основными статьями расходов являются защищенные статьи, и Верховная Рада постоянно принимает законопроекты по улучшению жизни граждан. Мы не можем вносить такие поправки без реальных источников финансирования. Не можем быть щедрыми по уровню социальной защиты, если по росту экономики и доходов госбюджета отстаем от окружающего мира», - сказал он.

По словам эксперта, в Украине практически любая попытка внесения бюджета для пересмотра в парламент заканчивается не снижением, а увеличением расходов.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года. Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает прошлогодний, общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

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