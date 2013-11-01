Евро резко подешевел на торгах в Токио

Резкое падение курса общеевропейской валюты произошло сегодня в Токио под влиянием сообщений о нарастающих экономических проблемах ЕС и возможном снижении там кредитных ставок. По состоянию на 11:00 по местному времени за один евро давали 133 иены - примерно на 1,7 иены меньше, чем во второй половине дня в четверг, когда европейская валюта также подешевела по отношению к иене 1,11%. Это стало самым резким падением с июня 2012 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Евро дешевеет на фоне сообщений, в частности, о замедлении промышленного роста во Франции, и данных об увеличении безработицы в зоне ЕС. Это контрастирует с неплохими экономическими показателями, достигнутыми в последнее время в Японии и США.

На валютном рынке циркулируют также предположения о том, для стимулирования конъюнктуры Европейский центральный банк может пойти на снижение кредитной ставки. Это также подталкивает вниз курс евро по отношению к иене и доллару.