S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до "В-" с "В", подтвердив краткосрочный рейтинг "В" и негативный прогноз по ним, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, понижен долгосрочный рейтинг страны по национальной шкале до "uaВВВ-" с "uaА-".

"По нашему мнению, вероятность падения курса гривни увеличилась - в 2014 году курс достигнет 9,5 гривень за доллар с предполагаемых 8,2 гривень за доллар к концу текущего года", - считают аналитики агентства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings намерено пересмотреть суверенные рейтинги Украины в ближайшее время.

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