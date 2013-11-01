Инфляция в Корее опустилась до минимума за 14 лет

Инфляция в Южной Корее в октябре опустилась до минимума за 14 лет на фоне резкого падения цен на еду, передают Вести.ru.

Индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении на 0,7%. Аналитики ожидали роста на цен на 1%. Последний раз столь низкая инфляция была зафиксирована в далеком 1999 г. На данный момент инфляция находится значительно ниже целевого диапазона Банка Кореи - от 2,5% до 3,5%.

Чиновник из Минфина объясняет столь низкую инфляцию в октябре необычно высокими ценами на продукты питания в прошлом году. В министерстве ожидают, что в ноябре инфляция превысит 1%.

Центральный банк в октябре понизил прогноз по инфляции на 2013 г. с 1,7% до 1,2%.

Инфляция, без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания, в октябре составила 1,6%, как и в сентябре.