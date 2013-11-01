S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В», и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В».

Как отмечается в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, прогнозы по рейтингам остаются негативными.

«Мы также понизили долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с «uaA-», - говорится в сообщении.

Как отмечают в S&P, понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности того, что стратегия правительства Украины сможет обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании. «В мае 2013 г. мы отмечали, что благоприятная конъюнктура на международных финансовых рынках может оказаться скоротечной, что приведет к дальнейшему усилению давления на показатели внешнего финансирования страны. Эти прогнозы оправдались, о чем свидетельствует обратное направление кривой доходности правительства Украины в конце сентября 2013 г.», - сообщили в агентстве.

Одновременно эксперты обратили внимание на политическую неопределенность в Украине, тяжелую ситуацию в финансовом секторе и слабые показатели внешней ликвидности. Единственное, что, по их мнению, может оказывать положительный эффект на показатели рейтингов - сравнительно низкий, хотя и растущий уровень долговой нагрузки правительства и относительно диверсифицированная экономика.

S&P также прогнозирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев. Причем основной причиной снижения рейтинга, как отмечают в агентстве, будет резкое, превышающее все прогнозы, сокращение объемов государственных резервов.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года S&P заявляло о планах по пересмотру кредитного рейтинга Украины в сторону ухудшения с вероятностью 30% из-за политической неопределенности и проблем в финансовом секторе. Standard & Poor’s также присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом. Кроме того, агентство присвоило ожидаемому уровню возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте уровень «4».

Затем в сентябре S&P подтвердил кредитные рейтинги Днепропетровска (на уровне «B/uaA-», прогноз – негативный), Киева (на уровне «В-» со стабильным прогнозом), Ивано-Франковска («В/uaА-» с негативным прогнозом) и Львова (на уровне «ССС+» с позитивным прогнозом).

В конце октября о пересмотре суверенных кредитных рейтингов Украины в ближайшее время заявило рейтинговое агентство Fitch.