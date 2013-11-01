S&P прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует девальвацию гривни до 9,5 грн/долл. в 2014 году против ожидаемых 8,2 грн/долл. в 2013 году, сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Вероятность девальвации гривни повысилась. Возможные масштабы девальвации также увеличились, принимая во внимание меры правительства по защите валютного курса за счет уменьшения валютных резервов на фоне прогнозируемого нами сокращения экономики в 2013 году. Мы предполагаем, что в 2014 году произойдет управляемая девальвация гривни к доллару США до уровня 9,5 против ожидаемых 8,2 в 2013 году», - отмечается в отчете.

По информации агентства, в сентябре 2013 года объем валютных резервов Нацбанка снизился на 26% по сравнению с сентябрем прошлого года, с начала года падение резервов составило 23%. S&P прогнозирует дальнейшее падение резервов до уровня ниже объема 3-месячных выплат по счету текущих операций и ниже 30% краткосрочного внешнего долга сроком погашения в 2013 году, при отсутствии долгосрочного финансирования или улучшения показателей счета текущих операций платежного баланса. Как отмечается в отчете, для роста резервов власти Украины применяют механизмы валютного контроля, в том числе недавно расширенные требования по обязательной продаже валютной выручки.

«Правительство Украины еще не реализовало стратегию по привлечению достаточного объема валютных средств для удовлетворения значительных потребностей во внешнем финансировании. Мы не ожидаем, что Украина будет проводить масштабные реформы, что делает заключение соглашения о программе внешнего финансирования со стороны международных финансовых организаций маловероятным», - говорится в отчете. По информации агентства, речь идет о консолидации бюджета, повышении тарифов на газ, урегулировании проблемных кредитов в финансовом секторе и повышении гибкости валютного курса.

По мнению S&P, негативное влияние на гибкость денежно-кредитной политики оказывает слабость банковской системы Украины, в том числе высокие процентные ставки, существенная доля проблемных кредитов (40%), которая может вырасти в случае резкой девальвации гривни, так как 35% банковских кредитов номинированы в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году. По прогнозам агентства, курс гривни по отношению к доллару США снизится до 8,5 грн за доллар в 2014 году.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября в 21,656 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,84%, или на 2,907 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Нацбанк до конца текущего года удержит свои золотовалютные резервы на уровне 20 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

В сентябре спрос на валюту на наличном рынке превысил ее предложение второй месяц подряд после обратной тенденции четыре месяца подряд, в апреле-июле текущего года. В сентябре чистая покупка наличной валюты населением составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл. Национальный банк в сентябре после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, в сентябре 2013 года объем интервенций составил 582,5 млн долл. (в эквиваленте).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на уровне 1%

S&P понизило суверенный рейтинг Украины