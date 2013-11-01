S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на уровне 1%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост реального ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1% при прогнозном объеме номинального ВВП по итогам 2013 года на уровне 181 млрд долл. США.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозу, рост реального ВВП на душу населения по итогам 2013 года прогнозируется на уровне 0,5%. В денежном эквиваленте этот показатель составит 4 тыс. долл.

Вместе с тем, в агентстве прогнозируют, что рост экономики в 2014 году составит 1,5%, а в 2015 и 2016 годах – по 3,5% ежегодно.

При этом в агентстве крайне осторожны в прогнозах относительно получения Украиной внешнего финансирования.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы не ожидаем, что Украина будет проводить масштабные реформы, что делает маловероятным заключение соглашения о программе внешнего финансирования со стороны международных финансовых организаций. Такая программа, скорее всего, предусматривала бы сочетание реформ, включая консолидацию бюджета, проведение рыночной реформы внутреннего газового рынка, ускоренное урегулирование проблемных кредитов в финансовом секторе и повышение гибкости валютного курса», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Standard & Poor's Ratings также снизило суверенный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом. В своих оценках аналитики агентства исходили из того, что в текущей ситуации рост государственного долга может вырасти на 6% до 40% ВВП, а курс гривни по итогам 2014 года вырасти до 9,5 грн за доллар.