S&P ожидает роста госдолга Украины до 40% ВВП

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост госдолга Украины до 40% ВВП в 2014 году, сообщается в отчете агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Возможности консолидации бюджета страны ограничены. По нашей оценке, изменение долга расширенного правительства в 2013-2016 гг. составит в среднем немногим более 6% ВВП. Мы ожидаем, что чистый долг расширенного правительства увеличится с 34% ВВП в 2013 г. до 40% в 2014 г., при этом доля долга в ВВП увеличится на несколько процентных пунктов сверх дефицита бюджета за счет девальвации гривни», - говорится в отчете.

По информации агентства, около 52% всего объема долга номинировано в иностранной валюте, хотя значительная часть этих валютных обязательств состоит из кредитов, выданных на льготных условиях. «Наша оценка объема государственного долга в 2013 г. включает векселя, которые, как мы ожидаем, правительство выпустит в 2013 г. в основном для финансирования задолженности по возмещению НДС и оплаты теплоснабжения (в сумме составляющие около 1% ВВП)», - отмечается в отчете.

«Мы ожидаем, что государственный долг в национальной валюте и дефицит бюджета расширенного правительства будут и в дальнейшем финансироваться главным образом за счет средств НБУ и контролируемых государством банков», - отмечается в отчете.

По оценкам S&P, по состоянию на август НБУ владел 60% долга в национальной валюте, другие украинские банки - 32%, что составляет около 8% активов коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года. По оценкам агентства, Нацбанк увеличивает свою долю в финансировании бюджетного дефицита, в его портфеле порядка 60% долговых бумаг правительства, при этом агентство оценивает намерения правительства возместить НДС финансовыми векселями как "скрытое" увеличение долга.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

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