Европа просит МВФ дать Украине кредит для защиты от России

Европейский Союз обсуждает с Международным валютным фондом возможность предоставления Украине кредита stand-by, в случае если страна попадет под экономическое давление России в этом году, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников ЕС.

Украина, которая должна выполнить ряд условий, в частности освободить из тюрьмы экс-премьера Юлию Тимошенко, рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите 28-29 ноября.

Сближение бывшей советской республики с ЕС, выводящее ее из сферы влияния России, вызывает раздражение у Москвы, пригрозившей соседке прекращением поставок газа и требованием погашения выделенных кредитов.

Противостояние может стать одним из самых чувствительных геополитических моментов в отношениях между Востоком и Западом со времен окончания "холодной войны" и болезненным ударом для России, в которой многие считают Украину "культурно" и "исторически" российской.

Если соглашение Украины с ЕС будет подписано и Кремль примет ответные меры, у ЕС есть резервный план, как обеспечить Украину газом, а также договоренности с МВФ об экстренном кредите, несмотря на сомнения аналитиков, что Украина и МВФ способны преодолеть давние разногласия об условиях финансирования.

"МВФ играет очень важную роль, и с ними ведутся переговоры о кредите stand-by", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Другой чиновник ЕС, непосредственно участвующий в переговорах об Украине, добавил, что их цель - "найти путь для заключения в ближайшее время соглашения stand-by".

Сумма финансирования еще не ясна, но банкиры и управляющие фондами, знающие финансовую ситуацию в 45-миллионой стране, полагают, что ей может потребоваться 10-15 миллиардов долларов США.

Кроме потенциального кредита МВФ, ЕС подготовил 610 миллионов евро, которые он также может одолжить Украине, договорившейся с фондом.

Планы ЕС и МВФ должны успокоить международную озабоченность по поводу сложной экономической ситуации на Украине. Но некоторые инвесторы не верят в вероятность кредитной сделки Киева с фондом, принимая во внимание нежелание украинских властей идти на снижение курса гривны и сокращение газовых субсидий перед президентскими выборами 2015 года.

Жесткие требования реформ в обмен на кредиты уже стали камнем преткновения между Украиной и фондом, заморозившим в 2011 году 15-миллиардную программу из-за того, что власти отказались сократить субсидии, позволяющие удерживать низкие цены на газ для населения.

Однако представители ЕС говорят, что МВФ может проявить гибкость в условиях кредитования, принимая во внимание обстоятельства Украины. В последние три года ЕС интенсивно работал с МВФ в поисках денег для проблемных стран еврозоны, где требовалась такая же гибкость.

"Ни в коем случае фонду не указывают, что он должен что-то делать или снизить планку", - сказал второй чиновник.

Он добавил, что МВФ ищет способы помочь Украине выполнить требования, необходимые для получения кредитов.

"МВФ может рассмотреть возможные сроки реализации определенной "дорожной карты", вместо требования, что все должно быть выполнено завтра, невзирая на возможные политические и социальные последствия".

В то же время, миссия МВФ, проводившая анализ экономической ситуации на Украине, в четверг вновь призвала власти к повышению тарифов на газ и большей гибкости валютного курса.

Кроме плана финансовой поддержки страны, чьи валютные резервы едва дотягивают до 20 миллиардов долл., у ЕС есть план обеспечения Украины газом.

В настоящее время страна почти весь газ импортирует из России и остается главной артерией для транзита российского газа в Европу. ЕС получает примерно четверть потребляемого газа из России и примерно 60% этого топлива транспортируется через Украину.

В прошлом Россия и Украина пережили две "газовые войны": зимой 2006 и 2009 годов Москва перекрывала поставки газа Киеву, что привело к сбоям и в снабжении европейских потребителей.

Чиновники ЕС говорят, что будет найдена возможность обеспечения Украины газом через другие маршруты, возможно через газопровод Северный поток, идущий из России в Германию, в обход Украины.

Газ может попасть в украинский газопровод реверсивным путем через Словакию. Это политически чувствительный вопрос для Словакии, беспокоящейся, как это повлияет на ее обеспечение и на стоимость газа. Но чиновники говорят, что это возможный и наиболее приемлемый способ в случае, если Россия изолирует Украину.

Однако, такой способ реверсивных поставок в Украину может использоваться только в течение нескольких недель, говорят аналитики. И он, вероятно, приведет к снижению поставок в других регионах и подстегнет европейские цены на газ.

"Между странами ЕС и украинцами проводятся переговоры о том, как создать благоприятные условия, чтобы Украина могла импортировать газ из других источников, а не из России, или из того же источника, но по другим маршрутам", - сказал второй чиновник.