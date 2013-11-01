Бродский ожидает уменьшения количества проверок предпринимателей в 3 раза

Глава Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский считает, что количество плановых проверок предпринимателей сократится в связи с принятием парламентом постановления №752 от 28 августа 2013 года «Об утверждении методик разработки критериев, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного контроля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бродский заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

«Мы выведем много предприятий из категории высокой степени риска и существенно снизим количество проверок. Я ожидаю, что где-то в 3 раза уменьшится количество плановых проверок», - сказал он.

Бродский также напомнил, что Кабмин обязал министерства и другие органы центральной исполнительной власти в трехмесячный срок привести все нормативно-правовые акты в соответствие с постановлением.

«Каждый наблюдательно-контролирующий орган должен будет иметь на своих официальных сайтах полный перечень того, что они должны и могут проверять», - отметил он.

В свою очередь начальник Управления государственного надзора и контроля Андрей Могила сообщил, что постановление вводит четкие критерии, согласно которым предприятия могут быть отнесены к группам низкого, среднего или высокого риска.

«Сегодня к группе высокого риска относятся около 90% предприятий, а в постановлении установлено, что к группе высокого риска должны быть отнесены не более 10% предприятий. При этом к группе среднего риска – до 30%, а к группе низкого риска - 60% предприятий»,- сказал он.

По его словам, предприятия высокого риска должны будут проходить плановые проверки раз в год, средней степени риска – раз в три года, а низкой степени риска – один раз в пять лет.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства поддерживает инициативу Министерства доходов и сборов Украины о разрешении проведения одновременных проверок различными контролирующими органами.

Миндоходов разработало проект постановления, в котором предложило правительству ежеквартально формировать планы выездных проверок субъектов хозяйствования и разрешить проведение одновременных проверок различными контролирующими органами.

Кроме того, согласно проекту постановления, Миндоходов должно проинформировать субъект хозяйствования о предстоящей проверке не позднее чем за 10 дней до ее начала. Такое же уведомление должно быть направлено другим контролирующим органам.