Нацбанк – печатает, экономика - падает

В Украине монетарная база за январь-сентябрь текущего года увеличилась на 29,3 млрд грн, или на 11,5%, что более чем в три раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года. По сути, Нацбанк уже вышел за рамки своей денежно-кредитной политики на 2013 год, предусматривающей увеличение объема денег в обращении на 6-8% по итогам года. Основные индикаторы ускоренной эмиссии – потребительская инфляция и обесценивание гривни – пока в состоянии равновесия, но не станет ли это равновесие затишьем перед бурей?

Международные эксперты такой шаг Украины не одобряют. «За 8 месяцев текущего года портфель ОВГЗ у Нацбанка вырос на 34%, что говорит о том, что Нацбанк финансирует бюджет за счет допэмиссии», - озвучила позицию Всемирного банка экономист Анастасия Головач.

По оценкам экспертов ВБ, дефицит госбюджета Украины, в два раза превышающий прошлогодний, финансируется за счет внутренних источников, причем более дорогих, чем средства международных финансовых организаций.

Отечественные эксперты пока спокойно относятся к факту ускорения работы «печатного станка». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценивает дополнительный объем денег в обращении как незначительный. «Рост монетарной базы, фактически эмиссия гривни с начала года, составил всего 11,5%. Это ужасно мало, и как результат, нет инфляции, и ВВП падает. Для роста ВВП монетарная база должна расти хотя бы на 30%», - полагает эксперт.

По его словам, в 2004-2007 годах рост эмиссии составлял 40-45%, что стимулировало рост инфляции, заработных плат и развитие бизнеса.

Разумеется, наша страна может привлечь необходимые ресурсы на внешних рынках, и очень надеется на получение кредита от МВФ. Но внешний долг всегда нужно отдавать, проще перехватить на внутреннем рынке. В конце концов, потом можно рассчитаться финансовыми векселями или рефинансировать выплаты за счет продажи новых облигаций. К 30 октября из 236,6 млрд грн облигаций, которые находятся в обращении, 60% лежат в портфеле Нацбанка, а львиная доля оставшихся, как утверждают аналитики долгового рынка, в портфелях «дружественных» банков. Рынок гособлигаций в Украине существует для НБУ и определенного круга банков, поэтому их размещение сводится к перекладыванию денег «из кармана в карман».

Цена привлечения на внутреннем рынке, на первый взгляд, выше, чем у внешних кредиторов. В то время как директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук называет ставку по займам на внешних рынках в 10% неприемлемой, Нацбанк покупает облигации Минфина под 14% годовых. Но поскольку НБУ в рамках действующего законодательства перечисляет полученную прибыль в госбюджет в полном объеме, такие займы для Минфина становятся бесплатными. Получается, что занимать на внутреннем рынке по такой схеме дешевле, чем на внешних рынках.

«Рецессия в экономике Украины длится уже более года. Традиционным монетарным инструментом, который используется при экономических спадах, является политика «дешевых денег», - отметила в комментарии УНИАН директор департамента финансового консалтинга компании Pro-Consulting Наталья Альварез. По ее словам, такую политику сейчас и реализует НБУ.

«Станок как бронепоезд, он всегда работает. То, что стало вынужденной реакцией на кризис 2008-2009 годов, превращается в постоянно действующее «эмиссионное окно», - пояснил в интервью УНИАН советник Президента Украины Роман Шпек.

Эксперт называет Нацбанк новой отраслью экономики, по сути, единственной, которая выполняет план поступлений в госбюджет. «За 9 месяцев регулятор выполнил норму отчислений в госбюджет на 135%, при этом налоговые органы - на 94%, таможенные – на 91%», - подчеркнул Шпек.

Национальный банк не прокомментировал запрос УНИАН относительно ситуации с ускоренной эмиссией. В то же время, согласно последним данным по объемам ОВГЗ в портфеле регулятора, покупки гособлигаций несколько снизились, и на 30 октября прирост объемов этих ценных бумаг с начала года сократился на 7 п.п. – до 27%.

Эксперты оценивают это охлаждение как временное явление. «Минфин немного охладил свой пыл в плане размещения ОВГЗ, поскольку это является общеизвестным каналом гривневой эмиссии. Нет никаких оснований полагать, что спрос на ОВГЗ упал, поскольку госбанки и НБУ всегда готовы поддержать правительство», - отметил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Напечатали и "спрятали"

Основными негативными последствиями ускоренной эмиссии традиционно являются высокая инфляция и обесценивание национальной валюты. Но Нацбанк пока жестко контролирует ситуацию на денежно-кредитном и валютном рынках, обещая не допустить резких скачков курса и глубокой девальвации.

«Нацбанк борется за ускорение экономического роста. И это было бы опасно, если бы росла инфляция», - сказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

По мнению эксперта, таким образом, происходит утоление денежного голода, накопившегося за 2011-2012 годы. «Когда начнет расти инфляция, тогда НБУ стоит умерить скорость денежной эмиссии», - добавил Найман.

Возможно, с учетом нулевой инфляции такая кооперация Минфина и Нацбанка оправдана при нынешнем состоянии украинской экономики. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса называет используемую схему «количественным смягчением «по-украински», по аналогии с США, где ускоренная эмиссия считается нормой.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов также считает финансирование дефицита госбюджета через покупку ОВГЗ нормальной практикой, и в качестве примера приводит уже более близкую нам по уровню развития Россию. «Если мы проанализируем Россию, то порядка 90% всех облигаций там выкупил Центробанк», - сказал банкир УНИАН.

По его словам, необходимо «воспользоваться имеющейся ситуацией и максимально запустить экономику».

В то же время, экономический рост в стране пока не наблюдается. Падение ВВП в третьем квартале текущего года ускорилось до 1,5% в годовом выражении, при этом экономика демонстрирует спад пятый квартал подряд. Продолжается спад промпроизводства, внешняя торговля остается дефицитной, а объемы прямых иностранных инвестиций снижаются.

«Рост монетарной базы не сопровождается соответствующим ростом инфляции, поскольку в Украине фиксируется падение ВВП, промышленного производства. В таких условиях промпредприятия не готовы привлекать кредиты», - пояснил руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин.

Получается, что напечатанные деньги ожидаемого роста экономики пока не дали.

«У нас сейчас финансовая стабильность, но инструменты, которыми достигнута эта стабильность, привели к сокращению темпов экономического роста. Если оценить номинальный ВВП в этом году и сравнить его с плановым, то рукотворная дыра в бюджете составляет порядка 30 млрд грн. А чем восполнить? ОВГЗ, финансовые векселя, свежая гривня…», - отмечает Шпек.

По его мнению, такой механизм эффективный, но только в краткосрочной перспективе, поскольку не стимулирует экономический рост, и его нужно сворачивать. «Банки не кредитуют, а правительство как пылесосом собирает всю ликвидность с рынка на покрытие дефицита госбюджета. Деньги не успевают дойти до реального сектора экономики», - добавил эксперт.

Руководитель отдела в компании «Оттен Консалтинг» Оксана Кузюра подчеркивает, что напечатанные деньги «проедаются» и не направляются на развитие экономики, модернизацию производства, что могло бы стать толчком для роста ВВП в будущем. «Например, в США дополнительная эмиссия направляется на формирование резервов банков, что способствует снижению ставок по кредитам и позволяет «запустить» экономику», - поясняет эксперт.

Деньги в массы

Попадут ли напечатанные деньги на рынок, вызвав тем самым долгожданное оживление, и когда это случится?

Охрименко прогнозирует активизацию работы правительства по предоставлению госгарантий, что позволит растянуть инвестиционные расходы госбюджета на несколько лет и активизировать кредитование бизнеса. «Общая сумма госгарантий может составить 35-40 млрд грн. Эти гарантии, в первую очередь, получат ряд металлургических предприятий, которые будут реконструированы для снижения энергопотребления, и сельскохозяйственные предприятия, которые будут строить теплицы в Западной Украине. Часть гарантий должны быть предоставлены Государственному ипотечному учреждению и Молодежному фонду для финансирования строительства доступного жилья», - сказал эксперт.

Пока объем госгарантий невелик. За 4 месяца действия нового порядка их предоставления он составил 6,5 млрд грн при плановых 50 млрд грн, согласно бюджету на 2013 год. «Даже под госгарантии нет достаточного количества качественных инвестпроектов. Нет заемщиков, способных обслуживать кредиты. Многие хотят получить деньги в банке, но банк обязан оценить возможности клиента по возврату кредита, поскольку несет ответственность перед своими вкладчиками и акционерами», - пояснил Шпек.

В то же время, он не исключает, что в ближайшие месяцы активность по выдаче гарантий государства ускорится. Среди отраслей, которые целесообразно финансировать, он называет банковский и финансовый сектор, информационные технологии, инфраструктуру, пищевую промышленность. «Нельзя строить экономику на металлургии и химической промышленности, которые при низком мировом спросе все равно потребляют много энергоресурсов высокой стоимости. Практика показывает, что инвесторов, готовых вкладывать средства в действующие мощности этих отраслей, нет», - подчеркнул Шпек.

Тренд ускоренной эмиссии, как прогнозирует Охрименко, скорее всего, в ближайшие месяцы продолжится. «Не исключено, что НБУ будет рефинансировать кредиты под госгарантии. Это будет реальной эмиссией гривни, но под целевые программы. В результате, эмиссия может вырасти на 30-40 млрд грн в течение будущего года», - прогнозирует эксперт.

По его мнению, эти деньги, в первую очередь, пойдут на финансирование строительства, поэтому не повлияют на розничные цены, но могут спровоцировать рост цен на промышленные товары, такие как металл, цемент, стройматериалы. «Из 30-40 млрд грн на розничный рынок может попасть не более 10 млрд грн. Кроме эмиссии под госгарантии, ожидается эмиссия денег для обеспечения растущих пенсий и заработной платы бюджетников, что может увеличить монетарную базу на 15-22 млрд грн», - считает Охрименко.

Затишье перед бурей

Госгарантии, монетарная база… - все это сложно для понимания рядового украинца. Так каким образом ускоренная работа «печатного станка» отразится на кошельках граждан? Денежно-кредитная политика Нацбанка предусматривает удержание инфляции в текущем и следующем году в пределах 4-6%, и пока регулятору удается выполнять свои обещания с солидным запасом.

Опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют возобновление роста потребительских цен осенью, но не выше 4%. Международный валютный фонд и Всемирный банк оценивают инфляцию по итогам года на уровне 5,9% и 8,7%, соответственно, в случае повышения стоимости энергоносителей для населения.

Последний раз рост потребительских цен был зафиксирован в Украине в апреле 2012 года. По итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года наша страна демонстрирует самый низкий показатель инфляции среди стран СНГ, как и самый низкий показатель роста ВВП. Может действительно, небольшая инфляция является неизбежной платой за оживление экономики?

Охрименко прогнозирует рост цен в 2014 году на уровне 8% годовых за счет ускоренной эмиссии, при этом именно рост инфляции позволит нарастить объем поступлений в госбюджет по НДС и другим налогам. «Инфляция на уровне ниже 10% только положительно влияет на экономику Украины, стимулирует бизнес к расширению производства и рост заработной платы. Поэтому целевая эмиссия и небольшой рост инфляции в 2014 году будет очень даже кстати», - полагает эксперт.

Но является ли невысокая инфляция лекарством от всех украинских болезней?

Проблему бюджетного дефицита в 30 млрд грн и внешних долгов в 552 млрд грн в эквиваленте, с учетом объема социально-защищенных статей госбюджета и состояния экономики, придется решать не один год.

Бюджет Украины на следующий год пока разработан только «на пальцах». Амбициозные планы не выполняются, и вопрос адекватной оценки своих возможностей и взвешенной бюджетной политики актуален как никогда.

Шпек прогнозирует дефицит госбюджета по итогам текущего года на уровне 4,7-5% ВВП при плановом показателе в 3,2% ВВП. Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен полагает, что уровень госдолга на конец 2013 года превысит 40% ВВП при плановом показателе в 30-31% ВВП.

«Нельзя жить в условиях длительного дефицита, рано или поздно главные «достижения» — инфляция и курс — «сорвутся». При не взвешенной политике, а она такова, каждые несколько лет происходит вынужденная глубокая девальвация. И эта периодичность у нас исторически сокращается», - предупреждает Шпек.

Шутки закончились, надо успеть все взвесить, утвердить реальный план действий до того, как стабильность превратится в руины.

Ольга Гордиенко (УНИАН)