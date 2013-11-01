Участники рынка не подтвердили информацию об использовании платежной карты при обмене валюты

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА сообщила о разработке законопроекта, согласно которому граждане при обмене валюты смогут использовать для идентификации платежные карты вместо копии паспорта, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Нацбанк разрешил использовать платежные карты для идентификации клиентов вместо паспорта при наличных валютообменных операциях со ссылкой на директора ассоциации Александра Карпова.

Согласно сообщению, обсуждение законопроекта проведено на круглом столе при участии представителей ассоциации и крупнейших банков 29 октября. Законопроект разработан для минимизации риска использования персональных данных граждан, полученных в результате копирования паспортов при обмене валюты, для незаконных сделок.

”В случае принятия Национальным банком решения использовать платежные карты для идентификации клиентов вместо паспорта при наличных валютообменных операциях, такое решение могло бы упростить и удешевить стоимость обслуживания клиентов, способствовало бы недопущению совершения незаконных действий в процессе использования потребителями банковских услуг”, - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Национального банка Украины, регулятор в настоящее время готовит разъяснения по этому вопросу.

В то же время, в рамках действующих требований Нацбанка предусмотрены механизмы обмена валюты без копирования паспортных данных для клиентов, ранее идентифицированных банком. В частности, в сентябре текущего года «ПриватБанк» запустил услугу по обмену валюты в терминалах самообслуживания, при этом авторизация клиента производится без предъявления паспорта с помощью любой пластиковой карты «ПриватБанка».

Как сообщал УНИАН, Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства в августе текущего года обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют. По информации ведомства, в последнее время участились случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, чаще всего для оформления кредитов или регистрации фирм.

Инициативу Госпредпринимательства поддержали банкиры. По мнению ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), введенные в 2011 году требования по паспортизации валютно-обменных операций независимо от суммы операции целесообразно пересмотреть с учетом лишних осложнений и затрат при их практическом применении, незначительной регуляторной эффективности, а также фактов мошенничества с копиями паспортов.

В августе заявила Нацбанка Вера Рычаковская замглавы, разъяснения Нацбанка относительно паспортизации обмена валюты в ответ на обращение Госпредпринимательства будут предоставлены в ближайшее время.