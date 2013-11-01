Венесуэла установила специальный курс обмена валюты для туристов

Венесуэла установила специальный курс обмены валюты для туристов и других иностранных граждан, сообщает Газета. ru со ссылкой на Bloomberg. Как отмечает издание, такое решение властей усилило слухи о том, что правительство намерено девальвировать валюту во второй раз за год.

Согласно новым правилам, иностранцы смогут обменять при въезде в Венесуэлу до $10 тыс. по курсу, установленному Центральным банком страны. Когда именно этот особый курс будет обнародован, не уточняется.

При выезде из Венесуэлы иностранным гражданам разрешат обменять до 25% приобретенных ранее боливаров. Обменные пункты будут работать в местных аэропортах и портах.

При операциях с иностранными банковскими картами будет использоваться этот же специальный курс.