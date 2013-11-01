На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В пятницу, 1 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1910/8,1940 грн/долл. по сравнению с 8,1885/8,1925 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0675/11,0755 грн/евро с 11,0770/11,0865 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2540/0,2545 грн/рубль с 0,2542/0,2547 на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2305 (+0.1455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3590.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1865/8,1910 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1685/11,1785 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2551/0,2556 грн/рубль.