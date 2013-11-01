Японский Shinsei Bank признал, что он кредитовал Якудза

Скандал в Японии относительно о связей банков и представителей организованной преступности, затронул Shinsei Bank.

Представители банка признали, что кредитовали Якудза, сообщают Вести Экономика.

Shinsei сообщил, что одна из дочерних компаний предоставила японской мафии более десятка кредитов.

Представители Якудза вовлечены в различные преступления, начиная от торговли наркотиками и заканчивая вымогательством.

Читайте также: Центробанк Японии снизил прогноз по росту ВВП

"Наш внутренний контроль был недостаточно строг", - сказал президент банка Шигеки Тома.

Также в Shinsei признали, что открывали счета представителям "антисоциальных сил", как еще называют в Японии организованную преступность.

Ранее Агентство по финансовым услугам (FSA) заявило, что намерено проверить операции Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui Banking на предмет связи с Якудза.