Региональный экономический форум в рамках Давосского состоится в Киеве 5-6 ноября

В Украине 5-6 ноября впервые пройдет отделение Давосского форума.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“На следующей неделе в Украине состоится очень важное событие - впервые в Украине пройдет отделение Давосского форума, на который заявлено более 300 крупных политиков, экономистов, бизнесменов. И мы запланировали во вторник-среду (5-6 ноября — УНИАН) провести это серьезное мероприятие”, - написал премьер.

В дальнейшем, как отметил Азаров, оно будет традиционным.

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Вместе с тем, по словам премьера, правительство еще не решило, как часто проводить это мероприятие - ежегодно или раз в два года.

“Но что Украина вызывает большой интерес - это уже несомненно”, - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Региональный экономический форум, который проводится в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), состоится в Киеве 5-6 ноября под эгидой Президента Украины.

Всемирный экономический форум - международная неправительственная организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе. Предметом обсуждения на этих встречах являются острейшие мировые проблемы, включая с здравоохранение и охрану окружающей среды.

Во время Давосского форума в 2014 году Украина планирует представить три сценария экономического развития, над составлением которых работали более 200 представителей отечественного и зарубежного бизнеса.