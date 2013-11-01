Азаров: после подписания соглашения с ЕС цены расти не будут

Повышения цен на продукты и товары после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не произойдет.

Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей сети.

“Могу определенно сказать, что цены определяются большим количеством факторов, среди которых есть, в том числе, и таможенные платежи. Так вот, после подписания Соглашения и вступления в силу положения о Зоне свободной торговли уровень таможенных пошлин на импорт товаров из ЕС значительно снизится. А это будет означать, что и цены должны снизиться”, - заверил премьер.

Что же касается других товаров, добавил Азаров, то влияние Соглашения на цены не будет таким прямым, оно будет опосредованным.

“Но, тем не менее, там тоже не должно быть повышения цен. Поэтому сообщения на бигбордах, которых в последнее время достаточно много появилось в нашей стране, что ассоциация с ЕС - это рост цен, это не совсем так, или если точнее говорить - совсем не так”, - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации должно состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября текущего года.

Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения Соглашение, предусматривающее построение всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, может быть выгодно украинским аграриям, однако несет существенные риски традиционным экспортоориентированным отраслям – машиностроению, металлургии и химической промышленности.