Fitch улучшило прогноз по рейтингу Испании с "негативного" до "стабильного"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу Испании с "негативного" до "стабильного".

На данный момент рейтинг страны находится на уровне "ВВВ", что на две ступени выше "мусорного" уровня, пишут Вести экономика.

"Во второй половине текущего года Испания вышла из рецессии, это значительно раньше, чем прогнозировалось", - говорится в сообщении Fitch.

В то же время, эксперты агентства отмечают, что реформы в 2014-2015 гг. будут проходить менее интенсивно на фоне ослабления внешнего давления и выборов в 2015 г.

"Однако ранее предпринятые усилия способствовали укреплению фундамента экономики страны", - отмечают эксперты.

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На взгляд экспертов, восстановление экономики страны будет проходить в основном за счет экспорта, в то время как внутренний спрос останется сдержанным в течение более длительного периода времени.

По прогнозам Fitch, пиковое значение госдолга страны будет достигнуто в 2015-2016 гг., когда показатель превысит отметку 103% ВВП.