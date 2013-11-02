Британский банк Barclays отстранил от работы шестерых трейдеров из-за подозрений в махинациях

Британский банк Barclays отстранил от работы шестерых трейдеров из-за подозрений в манипуляциях и фальсификациях с целью увеличения прибыли, по предварительным оценкам, ежедневный объем таких фальсификаций оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов (4,7 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

"Банк, все еще восстанавливающийся после штрафа в 290 миллионов фунтов стерлингов за манипуляции со ставкой Libor, вынужден был принять меры против махинаторов после того, как с банком связались регуляторы. Royal Bank of Scotland (RBS) также отстранил от работы двух своих трейдеров на время расследования", - пишет газета.

Читайте также: Британский банк Barclays закрывает бизнес по управлению капиталом в 130 странах мира

И Barclays, и RBS отказываются от комментариев относительно отстранения трейдеров, подтверждая, тем не менее, что сотрудничают с международным расследованием этих финансовых махинаций.