Ужесточение международного режима регулирования финсектора - основной приоритет ФРС

Усилия Федеральной резервной системы по формированию более жесткого международного режима регулирования финансового сектора являются основным приоритетом регулятора, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкер, сообщают Вести Экономика.

"Поиск сбалансированного подхода относительно финансовой стабильности будет тяжелой задачей", - отметил Лэкер.

Читайте также: В США напечатали новые стодолларовые купюры

ФРС работает над "выравниванием игрового поля" в различных регионах и использует различные международные площадки, в рамках которых принимают участие центральные банки и регуляторы разных стран, для укрепления глобальной финансовой системы.

Такая работа стала необходимой, после того как Федрезерву пришлось бороться с негативными последствиями мирового финансового кризиса 2008 года.