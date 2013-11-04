Профицит платежного баланса Германии угрожает Европе

Высокопоставленный чиновник Международного валютного фонда призвал немецкое правительство установить новые цели и добиться устранения профицита счета текущих операций платежного баланса, сообщают Вести.ru.

Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон озвучил рекомендации фонда в ходе визита в Берлин на прошлой неделе, где он встретился с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле.

На прошлой неделе Минфин США сообщил, что модель роста Германии, основанная на экспортно-ориентированной экономике, является основным фактором, от которого зависит слабый рост экономики еврозоны.

"Слабые темпы роста внутреннего спроса в Германии и зависимость от экспорта затрудняют восстановление равновесия в то время, когда многие другие страны еврозоны находятся под сильным давлением, чтобы обуздать спрос и сжатие импорта", - говорится в сообщении Минфина США.

Но немецкие чиновники категорически отвергают критику, утверждая, что положительное сальдо торгового баланса отражает отличную конкурентоспособность страны, а также сильный международный спрос на немецкую продукцию.

Как ожидается, немецкий экспорт в этом году вырастет на 0,3%, а в 2014 г.