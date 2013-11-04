Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Текущая неделя будет насыщена ключевой макроэкономической статистикой, способной оказать значительное влияние на динамику евро, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, несмотря на существенное снижение евро на прошлой неделе, позиции американской валюты продолжают оставаться уязвимыми. Любые негативные сюрпризы по ключевым индикаторам могут стать поводом для смены настроений на рынке и спровоцировать ослабление доллара и рост евро.

Динамика пары EUR/USD на текущей неделе может находиться в рамках 1,3350-1,3600. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет в границах 11,09-11,30 грн., безналичного – 10,95-11,16 грн.

Доллар США на текущей неделе может продолжить умеренно дорожать в Украине. Вероятное увеличение стоимости американской валюты на мировом рынке в свете ожиданий сокращения стимулирующих мер будет отражаться и на внутреннем рынке. Кроме этого, присутствуют и внутренние причины: необходимость погашения внешней задолженности в ноябре на сумму 1330 млн долларов, а также задолженности перед "Газпромом" за газ в августе в размере 880 млн долларов. По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в границах 8,194 – 8,20 грн., безналичного – 8,19-8,197 грн.

На текущей неделе рубль может продолжить находиться под давлением. Тем не менее, если первичные данные по ВВП США за третий квартал, а также данные по занятости в октябре окажутся хуже прогнозов, рубль может восстановить свои позиции. Средний курс продажи наличного рубля в Украине на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,254 – 0,259 грн., безналичного – 0,252-0,257 грн.