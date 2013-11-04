Украинский бюджет хотят пополнить деньгами Лазаренко и Тимошенко - СМИ

Кабинет министров Украины начал процедуру возвращения в Украину денег, которые, по его мнению, «незаконно отобрали у народа Украины» экс-премьер-министров Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко, пишет газета “Сегодня” со ссылкой на источник в правительстве.

Если властям это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн.

Как отмечается, львиную долю этой суммы составляют 477 млн долл., которые были заморожены на счетах Лазаренко в 2006 г., когда он был осужден американским судом. Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на 10 млн долл., а судьба 477 млн долл. осталась неясной. До сих пор считалось, что, скорее всего, эти миллионы конфискует Департамент юстиции США, однако, по словам источника, Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.

При этом позиция Киева отнюдь не безнадежна: аргументы иска слово в слово повторяют позицию прокуроров в 2006 г., на основании которой Лазаренко был осужден; а поскольку в Штатах действует прецедентное право, по логике, решение должно быть в пользу Украины, пишет издание.

Также Кабмин планирует направить иск в суд Женевы о возвращении 25 млн долл. По информации источника, пишет “Сегодня”, главным фигурантом в этом иске является Тимошенко. Этот иск предъявляется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008-2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег».

Как пишет газета, мнение по данной ситуации адвоката Тимошенко Сергея Власенко узнать не удалось - его телефон был отключен. А вот ее экс-адвокат, народный депутат от «Батькивщины» Виктор Швец считает, что подобные иски бесперспективны: «Попытки привязать Тимошенко к деньгам Лазаренко делались не один раз, но американский суд четко разъяснил, что она к ним не имеет отношения. Поэтому все вопросы тут могут быть только к стороне Лазаренко». Комментарий Ивана Лазаренко, брата экс-премьера, был краток: «Я не владею информацией по этому вопросу».

По словам источника, Кабмин не намерен останавливаться на указанных ходатайстве и иске. Среди прочего он намерен претендовать на сумму, которую выручат от продажи виллы Лазаренко в Калифорнии.