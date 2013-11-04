Профицит платежного баланса Украины составил 1,5 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 0,8 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в сентябре платежный баланс четвертый месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в сентябре было близким к нулю (-0,1 млрд долл. США), а с начала года осталось положительным – 1,5 млрд долл. США (за 9 месяцев 2012 года – отрицательным в размере 0,8 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.

Дефицит текущего счета в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года вырос в 1,7 раза - до 2 млрд долл., за январь-сентябрь т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,0%, до 10,2 млрд долл.

Экспорт товаров в сентябре в годовом выражении снизился на 9,9% - до 5,3 млрд долл., в том числе в металлургии - на 6,2%, в аграрном секторе - 14,7%, в машиностроении - на 16,7%. Импорт товаров в сентябре в годовом выражении вырос на 6,7 % - до 7,7 млрд долл., в том числе энергетический импорт - на 21,4%, при этом объемы неэнергетического импорта остались неизменными.

Профицит по капитальному и финансовому счету в сентябре 2013 по сравнению с сентябрем 2012 года вырос в 35 раз - до 1,9 млрд долл., за январь-сентябрь т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в 1,3 раза, до 11,764 млрд долл. Рост профицита произошел в основном за счет средне- и долгосрочных привлечений государственного и частного секторов.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в сентябре 2013 по сравнению с сентябрем 2012 года снизился на 60 млн долл., за январь-сентябрь т.г. чистый приток прямых инвестиций в Украину снизился в 1,9 раза - до 2,5 млрд долл. Падение инвестиций в сентябре обусловлено превышением возврата кредитов прямого инвестора в реальном секторе над притоком акционерного капитала.

В сентябре 2013 года зафиксировано наивысшее сальдо по кредитам и облигациям за весь текущий год - 1,1 млрд долл., но при этом ниже сентября 2012 года на 6,17%. Основную долю привлечений осуществило правительство в форме синдицированного кредита от российских банков на 750 млн долл. Чистые привлечения реального сектора составляли 474 млн долл. Отток по долгосрочным кредитам в банковском секторе был почти полностью компенсирован новыми привлечениями и краткосрочным кредитам - чистые погашения составили 28 млн долл.

В сентябре 2013 года прирост наличной валюты вне банков снизился в 2,7 раза по сравнению с сентябрем 2012 года - до 629 млн долл., в целом за девять месяцев - в 2,8 раза, до 1,8 млрд долл. Объемы международных резервов не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, и по состоянию на 1 октября составили 21,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,6 месяца.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года. В августе платежный баланс третий месяц подряд был сведен с дефицитом 232 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.