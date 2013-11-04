В Украине выросли доходы госбюджета

Доходы государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-октябрь 2013 года составили 241,4 млрд грн, что на 10,8 млрд грн, или 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-октябрь текущего года составили 37,2 млрд грн, что на 5,6 млрд грн, или 13,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-октябрь т.г. объем возмещения налога на добавленную стоимость составил 45,6 млрд грн, что на 6,0 млрд грн, или 15,3%, больше по сравнению с январем-октябрем 2012 года (39,6 млрд грн), в том числе автоматическое возмещение НДС составило 19,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-сентябрь текущего года составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 21,262 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года в 22,114 млрд грн, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.