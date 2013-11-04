Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до минимума с начала года

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Как сообщается, остаток на едином счете Госказначейства на 1 ноября в размере 410 млн в 10 раз меньше показателя на начало предыдущего месяца, в 4 раза меньше показателя на аналогичную дату прошлого года и на 10,5% меньше остатка на начало текущего года, который ранее был минимальным показателем в текущем году.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2,08% - до 4,073 млрд грн, в годовом выражении в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 1,8 раза, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

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