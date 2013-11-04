Завтра Янукович проведет заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов

5 ноября под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений, исполнительного секретаря Совета отечественных и иностранных инвесторов Андрея Гончарука, на заседании будет, в частности, проанализирована деятельность рабочих органов совета в межсессионный период, определены приоритетные направления сотрудничества представителей власти и бизнеса, представленных в этом консультативном механизме, на следующий год.

Отдельное внимание будет уделяться путям увеличения объемов инвестиций и активизации хозяйственной деятельности в условиях ожидаемого временного применения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Предусматривается обсуждение наиболее актуальных сегодня вопросов экономического развития страны, решение которых требует совместных шагов представителей власти и бизнеса, направленных, в том числе, на дальнейшее улучшение отечественного инвестиционного климата», - подчеркнул советник Президента.

По словам Гончарука, подготовленные инвесторами рекомендации уже проанализированы Администрацией Президента, Кабинетом министров и Координационным центром по внедрению экономических реформ. По результатам пленарного заседания совета ожидается предоставления соответствующего поручения главы государства.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Министерство экономического развития и торговли готовит нормативную базу для обеспечения равноправных условий работы как иностранных, так и отечественных инвесторов.