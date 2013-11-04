Соглашение с ЕС допускает свободную торговлю с третьими странами - Томбинский

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает возможность установления зоны свободной торговли с третьими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на встрече с председателем Донецкой областной государственной администрации Андреем Шишацким.

Томбинский в очередной раз подчеркнул, что ассоциация с ЕС не помешает Украине в торговом сотрудничестве с другими странами.

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«Для нас очень важным в Соглашении об ассоциации есть и то, что оно не закрывает возможности сотрудничества Украины с другими странами», - сказал европосол. Он отметил, что сегодня заметна очень жесткая дискуссия, связанная с отношениями Таможенного союза и Евросоюза. Но Томбинский подчеркнул, что «в Соглашении об ассоциации нет каких-то негативных положений о сотрудничестве со странами СНГ и с другими партнерами Украины, там есть и возможность установления зоны свободной торговли с третьими странами».

Томбинский добавил, что подписание соглашения не означает закрытия границы.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября подписать Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В то же время, в РФ заявляют, что подписание такого соглашения приведет к изменению торговых отношений Украины и стран Таможенного союза.

В частности, 28 октября на 8-м заседании Российско-украинского подкомитета по международному сотрудничеству глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с Евросоюзом разрыва торговых отношений Украины с Россией не будет, но дополнительные льготы едва ли могут применяться.

"Никаких разрывов этих (торговых) связей не произойдет, они будут осуществляться на основе принципа наибольшего благоприятствования, как это предусмотрено для стран-членов Всемирной торговой организации. Но сверх этого принципа дополнительно льготы, вытекающие, в частности, из Договора СНГ о зоне свободной торговли, уже едва ли смогут применяться, если украинский рынок будет перегружаться конкурирующими с нашими товарами из Евросоюза", - сказал Лавров.

29 октября советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявляет, что Украина нарушает Договор о дружбе с РФ, собираясь подписать Соглашение с ЕС об ассоциации.

«Согласно статье 13 нашего Договора о дружбе с Украиной, мы обязались сближать наше законодательство, стремится создать ЕЭП. Соглашение об ассоциации закрывает такую возможность. То есть, украинское руководство нарушает базовый Договор о дружбе с Россией, на котором строится весь фундамент наших двухсторонних отношений», - сказал Глазьев. Он также считает, что Украина, согласно Соглашению о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, должна была поставить в известность государства, принимающие в нем участие.