На закрытии межбанка котировки гривни к доллару понизились

В понедельник, 4 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1975/8,2050 грн/долл. по сравнению с 8,1945/8,1970 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0730/11,0870 грн/евро с 11,0630/11,0705грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2530/0,2535 грн/рубль с 0,2528/0,2533 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3445/1,3510.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1910/8,1940 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0675/11,0755 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2540/0,2545 грн/рубль.