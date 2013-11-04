США готовы поддержать Украину в переговорах с Международным валютным фондом
Соединенные Штаты Америки готовы поддержать Украину во время переговоров с Международным валютным фондом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем.
“Мы также говорили (с Президентом - УНИАН) о нашей поддержке Украины в ее дальнейших дискуссиях с Международным валютным фондом, в плане той поддержки, которую МВФ может предоставить в продолжение украинских реформ”, - сказала Нуланд.
Она считает, что реформы, которые реализует сегодня Украина для интеграции в Европейский Союз, также будут способствовать сближению Украины с Соединенными Штатами.
“Они (реформы - УНИАН) дают основу для расширения и углубления американско-украинских отношений”, - сказала Нуланд и отметила, что Украина и США связаны дружбой и могут сделать вместе очень много.
“Мы поддерживаем Украину в ее усилиях и призываем ее предпринять те шаги, те меры, которые остаются (до подписания соглашения с ЕС - УНИАН)”, - сказала Нуланд.
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