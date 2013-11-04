Евросоюз не участвует в переговорах между Украиной и МВФ - источник

Европейский Союз не участвует в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом о возможном возобновления финансирования украинской экономики в объеме порядка 15 млрд долл. и не призывает Фонд предоставить нашей стране финансовую помощь в случае экономического давления на Украину со стороны России. Об этом в комментарии УНИАН заявил высокопоставленный источник в Европейской комиссии в Брюсселе.

«У ЕС нет другого соглашения о кредите stand-by для Украины, и поэтому ЕС не ведет переговоров с МВФ о предоставлении таких средств. Естественно, мы бы хотели, чтобы Украина достигла понимания с МВФ как можно скорее, но мы не вовлечены в эти двусторонние переговоры", - сказал источник, опровергнув, таким образом, ранее распространенную информацию о том, что ЕС принимает активное участие в переговорах между Украиной и МВФ.

При этом, отвечая на вопрос, правда ли, что ЕС лоббирует интересы Украины перед МВФ на случай экономического давления со стороны России, источник подчеркнул: «Нет, это неправда».

В то же время собеседник агентства напомнил, что у ЕС есть своя программа кредитования украинской экономики в объеме 610 млн евро, условием выполнения которой является возобновление сотрудничества Украины с МВФ. «У ЕС есть средства, выделенные как макрофинансовая помощь Украине в размере до 610 миллионов евро. Однако никакая часть этих средств еще не выделена, поскольку условия Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте этого года, не выполнены, - сказал он. - Первый транш может быть выделен, как только соглашение с МВФ заработает".

Как сообщал УНИАН, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в сентябре заявлял, что ЕС – это не пассивный участник дискуссии Украины с МВФ относительно достижения соглашения о финансировании. Вместе с тем, в представительстве ЕС не подтвердили участия представителей Евросоюза в переговорах с МВФ во время работы миссии Фонда в Украине с 17 по 31 октября текущего года.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале 2013 года в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС». При этом в меморандуме определено, что условием выделения средств будет, в частности, заключение Еврокомиссии об удовлетворительном сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.