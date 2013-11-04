Миндоходов: «рисковых» предприятий менее 1% от общего числа зарегистрированных фирм

Количество украинских предприятий, представляющих потенциальный риск уклонения от уплаты налогов, составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных компаний и фирм. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на данные Мониторингового центра Миндоходов.

Как отметили в пресс-службе, Мониторинговый центр создан как мощный инструмент аналитического и информационного сопровождения процессов детенизации с помощью новейших разработок в сфере ІТ.

«Мониторинговая система выделяет в качестве «рисковых» менее 1% зарегистрированных предприятий. То есть только одно предприятие из ста попадает к специалистам на дополнительный анализ», - пояснили в Миндоходов. – «После этого предприятию предлагается добровольно доказать чистоту своих операций. Если нет – тогда начинают работать специалисты других подразделений Миндоходов».

По информации министерства, за 5 месяцев работы Центра, открывшегося 1 июня текущего года, поступления по НДС выросли в среднем в 1,5 раза по сравнению с показателями прошлого года.

«Именно в центре автоматически обрабатываются все данные налоговых отчетов и деклараций, документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, других источников, позволяющих быстро выявить попытки неофициальной экономической деятельности, проследить движение товаров от границы к конечному потребителю, а также определить движение фиктивного налогового кредита», - говорится в сообщении пресс-службы. – «Система полностью автоматизирована и исключает человеческий фактор, а значит, любые коррупционные проявления»

Как отмечается, Мониторинговый центр выполняет сразу несколько функций и разделен на несколько функциональных зон – аналитическую, сервисную, интерактивную, зоны мониторинга, включая круглосуточные зоны мониторинга «24/7» и зонц «callback».

Не менее знаковой, по мнению специалистов Миндоходов, является функция внутреннего контроля за качеством обслуживания плательщиков в сервисных центрах и на таможенных постах. Такой контроль позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации – от увеличения очередей у окон инспекторов до регулирования пропускной способности таможенных пунктов.

«Одна из новаций Министерства – построение автоматизированной таможни будущего, где решение о пропуске транспортного средства будет приниматься полностью автоматизированной системой – без человеческого фактора», - подчеркнули в Миндоходов, добавив, что такая таможня будущего может начать работу уже в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.