Денежная база в Японии достигла рекорда за всю историю страны

Количество доступных к использованию денег в Японии на конец октября выросло до самого большого в истории уровня в 189,81 трлн иен (более 1,9 трлн долларов). Об этом сообщил сегодня центральный Банк Японии, который проводит агрессивную политику накачивания ликвидности в экономику для того, чтобы преодолеть тенденцию к дефляции, сковывающей деловую конъюнктуру, передает ИТАР-ТАСС.

Денежная база включает наличные в обороте и средства на текущих счетах частных финансовых компаний в центробанке. В Японии она увеличивается уже восьмой месяц подряд. Накачивание денег в экономику центробанк осуществляет путем покупки государственных облигаций и других ценных бумаг. Таким путем он стремится вывести инфляцию в стране на уровень 2% в год, что призвано оживить конъюнктуру, дать толчок росту инвестиций и доходов населения.

В апреле этого года японский центробанк принял решение за два года удвоить денежную базу в стране. С этой целью он намерен ежегодно накачивать в экономику по 60-70 трлн иен (более 600-700 млрд долларов). К концу будущего года денежная база в Японии должна в результате выйти на уровень 270 трлн иен (около 2,7 трлн долларов).