Центробанк Австралии снова сохранил базовую процентную ставку на отметке 2,5%
09:05, 05 ноября 2013Финансы
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Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник, 5 ноября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 2,5%.
Решение финансового регулятора совпало с прогнозами аналитиков, передает ПРАЙМ.
Напомним, 1 октября Центробанк Австралии также сохранил базовую процентную ставку на отметке 2,5%.
Как сообщал УНИАН, Центробанк Австралии ожидает, что курс национальной валюты снизится в связи с падением цен на экспортные товары, что обусловлено ослаблением темпов добычи металлов.
Глава Центробанка Гленн Стивенс заявил, что текущий курс австралийского доллара не соответствует основным экономическим условиям.
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