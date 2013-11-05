Центробанк Австралии снова сохранил базовую процентную ставку на отметке 2,5%

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник, 5 ноября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 2,5%.

Решение финансового регулятора совпало с прогнозами аналитиков, передает ПРАЙМ.

Напомним, 1 октября Центробанк Австралии также сохранил базовую процентную ставку на отметке 2,5%.

Как сообщал УНИАН, Центробанк Австралии ожидает, что курс национальной валюты снизится в связи с падением цен на экспортные товары, что обусловлено ослаблением темпов добычи металлов.

Глава Центробанка Гленн Стивенс заявил, что текущий курс австралийского доллара не соответствует основным экономическим условиям.