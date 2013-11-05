У российского рубля скоро появится свой символ

09:06, 05 ноября 2013
Финансы
0

Банк России разместил на своем официальном сайте предложение обсудить каким должен быть символ российской национальной валюты - рубля. В отличие от большинства иностранных валют, например, доллара США ($), евро (€), фунта (£) и ряда других валют у рубля нет собственного символа.

Предложения ввести символ российского рубля, по аналогии с другими валютами, впервые были сделаны еще в середине 90-х годов и стали звучать все чаще с появлением евро, пишут "Известия". В 2006 году в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" была введена новелла об утверждении Банком России графического обозначения рубля в виде знака (символа рубля).

По итогам обработки обращений граждан с предложениями разнообразных графических символов рубля рабочая группа Банка России отобрала 5 наиболее популярных вариантов, среди которых и будет выбран символ рубля.

Окончательный вариант символа национальной валют выберут сами граждане, котрым предложено голосовать за каждый из 5 вариантов на сайте Банка России.

Графические обозначения валют появились с развитием национальных экономик, по мере вовлечения валюты в международный оборот. Обозначение каждой конкретной валюты постепенно трансформировалось в некий символ, получивший международное признание. Одним из последних появился знак европейской валюты - евро. Разработка символа евро (€) была доверена профессиональным дизайнерам. Из десяти предложенных ими вариантов методом опроса общественного мнения были выбраны два, из которых затем Еврокоммиссия выбрала окончательный символ. Официальное представление евро состоялось 12 декабря 1996.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter