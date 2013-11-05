У российского рубля скоро появится свой символ

Банк России разместил на своем официальном сайте предложение обсудить каким должен быть символ российской национальной валюты - рубля. В отличие от большинства иностранных валют, например, доллара США ($), евро (€), фунта (£) и ряда других валют у рубля нет собственного символа.

Предложения ввести символ российского рубля, по аналогии с другими валютами, впервые были сделаны еще в середине 90-х годов и стали звучать все чаще с появлением евро, пишут "Известия". В 2006 году в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" была введена новелла об утверждении Банком России графического обозначения рубля в виде знака (символа рубля).

По итогам обработки обращений граждан с предложениями разнообразных графических символов рубля рабочая группа Банка России отобрала 5 наиболее популярных вариантов, среди которых и будет выбран символ рубля.

Окончательный вариант символа национальной валют выберут сами граждане, котрым предложено голосовать за каждый из 5 вариантов на сайте Банка России.

Графические обозначения валют появились с развитием национальных экономик, по мере вовлечения валюты в международный оборот. Обозначение каждой конкретной валюты постепенно трансформировалось в некий символ, получивший международное признание. Одним из последних появился знак европейской валюты - евро. Разработка символа евро (€) была доверена профессиональным дизайнерам. Из десяти предложенных ими вариантов методом опроса общественного мнения были выбраны два, из которых затем Еврокоммиссия выбрала окончательный символ. Официальное представление евро состоялось 12 декабря 1996.