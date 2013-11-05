Сотрудники Миндоходов прекратили деятельность нелегального цеха по выпуску сигарет

Сотрудники Главного управления Миндоходов в Донецкой области совместно с Главным оперативным управлением и управлением оперативного документирования Миндоходов Украины прекратили деятельность мощного подпольного цеха по производству табачной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Донецкой области, организовал нелегальный бизнес житель г. Макеевки. Он разместил промышленную линию полного цикла по производству сигарет с фильтром в складском помещении на территории своего частного земельного участка. Склад общей площадью почти 200 кв. м предприниматель оборудовал соответствующей техникой для поддержки необходимой температуры и влажности воздуха.

Работали на нелегальном производстве восемь официально не трудоустроенных лиц, они занимались обслуживанием промышленной линии и охраной помещения и прилегающей территории. Промышленные мощности позволяли производить в течение часа и оборудовать марками акцизного налога до 20 тысяч пачек сигарет с фильтром. Реализовывались изготовленные табачные изделия под известными брендами: «Marlboro», «Winston», «Прима», «Донской табак».

Во время проведенного по санкции суда обыска оперативные сотрудники изъяли производственную линию, около 700 тыс. сигарет, более 5 млн российских марок акцизного налога, 7,5 тонн табака в мешках и другое сырье. Таким образом, из нелегального оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 17,6 млн грн.

В сообщении отмечается, что в настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному производству табачных изделий, все места их хранения и каналы сбыта этой продукции. Материалы относительно правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров.

Как сообщал УНИАН, в октябре сотрудники Министерства доходов и сборов Украины раскрыли преступную группировку, которая занималась незаконным приобретением, хранением и сбытом подакцизных товаров. По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты товарно-материальные ценности на сумму свыше 36 млн гривен.

В частности, было изъято более 2,2 млн пачек табачных изделий производства Республики Беларусь на сумму почти 27 млн грн, 7,9 тыс. дал спирта общей стоимостью свыше 6,3 млн грн, 10 тыс. долларов США наличных средств и 4 грузовых автомобиля общей стоимостью 3 млн грн.