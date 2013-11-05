S&P подтвердило долгосрочный рейтинг Киева на уровне «В-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», понизив прогноз со стабильного до негативного, отмечается на сайте агентства.

По информации S&P, пересмотр прогноза обусловлен понижением суверенных рейтингов Украины.

«Прогноз «Негативный» по рейтингам Киева отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины. Мы можем понизить рейтинги города в случае понижения кредитных рейтингов Украины при прочих равных условиях», - говорится в сообщении агентства.

S&P отмечает, что может в дальнейшем снизить рейтинги Киева в случае ослабления поддержки со стороны центрального правительства, что окажет негативное влияние на способность города погашать долговые обязательства. Об этом будут свидетельствовать более низкие показатели исполнения бюджета Киева, а также ухудшение доступа города к ресурсам государственных банков или государственного казначейства.

Как сообщал УНИАН, Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с «uaA-». Понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности того, что стратегия правительства Украины сможет обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании.

S&P также прогнозирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев.

В июле рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» со стабильным прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.