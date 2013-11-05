Бюджет Беларуси стал профицитным

Бюджет Беларуси в январе-сентябре исполнен с профицитом в размере 1,3 трлн белорусских руб. (1 BYR/1 USD = 0.0001) (0,3% ВВП), сообщает Минфин Белоруссии. Доходы бюджета составили 7,2 трлн бел. руб. (63,2% годового плана), расходы - 75,9 трлн бел. руб. (62%), пишут Вести.ru.

Бюджет госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения) в январе-сентябре исполнен с профицитом в размере 6,3 трлн бел. руб. (1,4% ВВП). Доходы бюджета госуправления составили 195,5 трлн бел. руб. (71,4% годового плана), расходы - 189,2 трлн бел. руб. (69,3%).

Поступления от НДС в бюджет составили 40,6 трлн бел. руб. (68,8% годового плана), от налога на прибыль - 17,9 трлн бел. руб. (64%), от акцизов - 12,3 трлн бел. руб. (75%). Доходы бюджета от внешнеэкономической деятельности составили 18 трлн бел. руб. (60,3%).

К 1 октября задолженность по налогам и сборам равнялась 148,6 млрд бел. руб., сократившись за сентябрь на 4,3 млрд бел. руб.

На госдеятельность в январе-сентябре направлено 31,4 трлн бел. руб. (57,1% годового плана), на финансирование экономики - 22,5 трлн бел. руб. (69,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, ФСЗН) - 112 трлн бел. руб. (74,1%).

Курс белорусского рубля к российскому рублю во вторник: 10 тыс. бел. руб. равны 34,75 руб.