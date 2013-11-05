В Беларуси подорожал доллар

Минск . В Беларуси за десять месяцев текущего года доллар подорожал на 7,47% (с 8 570 до 9 210 белорусских рублей).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, это второй показатель по темпам роста курса доллара среди стран бывшего Советского союза.

На первом месте по темпам роста курса доллара находится Узбекистан, где рост составил 9,57% (с 1 984 до 2 173,94 сума). Далее следуют: Молдова с показателем роста 6,27% (с 12,0634 до 12,8195 лея), Россия – 5,56% (с 30,3727 до 32,0613 рубля), Казахстан – 2,38% (со 150,74 до 154,33 тенге), Кыргызстан – 2,32% (с 47,4015 до 48,5027 сома), Грузия – 0,85% (с 1,6567 до 1,6707 лари), Армения – 0,36% (с 403,58 до 405,03 драма) и Таджикистан – 0,17% (с 4,7644 до 4,7725 сомони).

При этом курс доллара за 10 месяцев т.г. не изменился в Туркменистане (2,85 маната) и Украине (7,993 гривни), снизился в Азербайджане – на 0,06% (с 0,785 до 0,7845 маната), Эстонии – на 3,27% (с 0,7579 до 0,7331 евро), Литве – на 3,576% (с 2,606 до 2,5128 лита) и Латвии – на 3,578% (с 0,531 до 0,512 лата).

Справка УНИАН. В 2012 году Беларусь заняла четвертое место среди стран бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 2,63%), в 2011 году – первое (на 178,33%), в 2010 году – седьмое (на 4,79%), в 2009 году – первое (на 30,14%), в 2008 году – девятое (на 2,33%).