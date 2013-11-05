S&P понизило долгосрочные рейтинги Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Крыма до уровня «В-» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале до уровня «uaBBB-» с негативным прогнозом, отмечается на сайте агентства.

По информации S&P, пересмотр рейтингов обусловлен понижением суверенных рейтингов Украины.

«Уровень рейтинга Крыма «В-» ограничен уровнем суверенных кредитных рейтингов Украины. В то же время, мы оцениваем индикативный уровень кредитоспособности (ICL) Крыма в соответствии с нашими критериями на уровне «b», - отмечается в отчете Standard & Poor's.

По информации агентства, прогноз «негативный» по рейтингам Крыма отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Украины, и рейтинги республики могут быть понижены в случае понижения кредитных рейтингов Украины при прочих равных условиях. В то же время, Standard & Poor's намерено пересмотреть прогноз по рейтингам Крыма на «стабильный» в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам на «стабильный».

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Крыма на уровне «В» с негативным прогнозом.

1 ноября Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В», при этом прогнозы по рейтингам остаются негативными. Понижение рейтинга отражает мнение экспертов о снижающейся вероятности обеспечить достаточный объем валютных средств для покрытия значительных потребностей во внешнем финансировании в рамках действующей стратегии правительства Украины. Одновременно эксперты обратили внимание на политическую неопределенность в стране, тяжелую ситуацию в финансовом секторе и слабые показатели внешней ликвидности. S&P планирует дальнейший пересмотр кредитного рейтинга Украины с вероятностью в 30% в ближайшие 12 месяцев в случае резкого сокращения объемов государственных резервов.

В конце октября о пересмотре суверенных кредитных рейтингов Украины в ближайшее время заявило рейтинговое агентство Fitch.